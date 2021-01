Milan, dopo la fine del mercato si penserà ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Calhanoglu

In questo momento, i dirigenti milanista sono impegnati per regalare a Stefano Pioli gli ultimi rinforzi, ma presto in via Aldo Rossi arriverà il momento di pensare ai rinnovi, soprattutto quelli dei giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo Tuttosport, non appena finirà il mercato invernale, entrerà nel vivo la vicenda per il prolungamento di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. Per entrambi, in via Aldo Rossi si respira ottimismo.