Milan, dopo Sanches e Chukwuemeka si punta un nuovo obiettivo. Il CorSport: "Occhi su Sarr"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Sfumate le piste Sanches e Chukwuemeka, il Milan torna a sondare il mercato per individuare il giusto rinforzo per la mediana. Uno dei candidati, stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport, è Pape Matar Sarr del Tottenham: i rossoneri vorrebbero il prestito con diritto di riscatto, formula della quale si discuterà nei prossimi giorni con Fabio Paratici. Le alternative, ad ogni modo, non mancano: tra i nomi accostati al Diavolo c'è anche l'ex Udinese Seko Fofana (oggi al Lens), molto apprezzato dalla dirigenza. Se Veretout è ormai a un passo dal Marsiglia, sembra aver ripreso quota il nome di Davide Frattesi, per il quale resta però l'ostacolo cartellino: Maldini e Massara, in questa sessione, non potrebbero offrire più di una decina di milioni di euro per il talento neroverde.