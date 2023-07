Milan, due giovani verso Genova: Alesi piace alla Sampdoria, Ferroni al Genoa

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, ci sono due giovani in uscita per il Milan: la Sampdoria ha avviato i contatti per la seconda punta classe 2004 Gabriele Alesi, il Genoa in dirittura per l'arrivo del difensore 2005 Ferroni