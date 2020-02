Milan, duello con l'Inter per il talento Longstaff del Newcastle

I fari dell'Inter e anche quelli del Milan su Matthew Longstaff, talento del Newcastle, classe 2000, con undici apparizioni e già tre gol quest'anno in prima squadra e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La notizia lanciata in Inghilterra dal The Times disegna uno scenario in cui entrambe le milanesi sarebbero interessate a offrirgli subito un contratto di cinque anni per convincerlo a lasciare in estate St. James' Park, con i Magpies che per per l'eventuale trasferimento del 19enne a un club straniero incasserebbero un compenso di 400mila sterline (circa 476mila euro). Le trattative per il rinnovo del centrocampista, cresciuto proprio nelle giovanili del Newcastle, si sarebbero difatti arenate secondo il Times (Longstaff ha firmato il suo primo contratto da professionista nel luglio 2018 ad un ingaggio minimo di mille sterline a settimana). Inter e Milan sarebbero così pronte a darsi battaglia per assicurarsi il giovane prospetto del calcio inglese. Lo riporta Fcinternews.it.