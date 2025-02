Milan e Fiorentina chiedono informazioni per Bryan Cristante

Il Milan sta cercando in queste ultime ore di mercato di risolvere il nodo centrocampista, più perchè Ismael Bennacer spinge per trasferirsi all'Olympique Marsiglia che per altre ragioni. In tal senso i rossoneri, così come la Fiorentina, avrebbero chiesto informazioni alla Roma per Bryan Cristante, centrocampista uscito dal giro dei titolari giallorossi e cresciuto proprio nel settore giovanile del Diavolo. A Milanello tornerebbe eventualmente per colmare il vuoto di Bennacer, a Firenze lo considerano un'alternativa alla pista Fagioli. Lo riporta Orazio Accomando, collega di Dazn.