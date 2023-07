MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo mercato in entrata, il Milan deve lavorare anche sulle uscite con alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto rossonero o sanno di non poter trovare spazio nelle gerarchie di Pioli. Come riporta oggi Tuttosport sarebbero almeno sei i giocatori sul piede di partenza: Ballo-Tourè, Adli, De Ketelaere, Messias, Rebic, Saelemaekers.