Milan, fatta per Dalot dal Manchester. Ma il mercato non finisce qui

Settimana ricca di eventi in casa Milan. Dopo l’acquisto di Hauge dal Bodo Glimt e il superamento dei playoff di Europa League, nella serata di ieri è arrivato l’ok del Manchester United al trasferimento di Diogo Dalot al Milan. I rossoneri lo seguivano da tempo ma i Red Devils hanno sempre fatto resistenza per il prestito con diritto di riscatto, alla fine per accelerare i tempi la dirigenza milanista ha scelto di prendere il terzino portoghese con la formula del prestito secco, ed è il secondo che arriva in questo mercato senza opzione di acquisto, l’altro è lo spagnolo Brahim Diaz. Dalot è un rinforzo importante per la fascia destra, in questo momento presieduta da Davide Calabria, con Andrea Conti ancora ai box e Kalulu che rappresenta una scommessa.

Sono ore concitate perché il mercato del Milan non si fermerà al difensore destro ma proseguirà per un centrale. Si tratta di un rinforzo che la società sta monitorando da settimane, ma non ha ancora scelto perché vuole trovare le condizioni migliori a livello economico per farlo. Ma è un elemento che in dirigenza cercheranno di comprare in questi ultimissimi giorni di mercato.