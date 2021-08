Milan-Florenzi, oggi l’ultimo step per l’accordo finale

L’accordo tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi è stato raggiunto, manca però l’ultimo step per il sigillo finale sull’operazione. Questione di dettagli che potrebbero essere risolti nella giornata di oggi. Il giocatore ha sempre voluto il Milan e infatti pur di passare in rossonero nella giornata di ieri ha rinunciato a 400 mila euro, ovvero alla mensilità di agosto. Un gesto importate per mettere d’accordo tutte le parti in causa e concludere una lunga telenovela di mercato. La formula finale è prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto a quattro milioni e mezzo. I rossoneri contano di chiudere oggi per organizzare le visite mediche per la giornata di domani e poi mettere subito Florenzi a disposizione di Pioli per la gara contro la Sampdoria. Il giocatore non vede l’ora di cominciare questo nuovo cammino con la maglia rossonera e chiudere il capitolo romano. La dirigenza ha voluto puntare su Florenzi non solo perché si tratta di un giocatore duttile tatticamente, ma anche per le liste Uefa e per alzare il tasso d’esperienza in rosa. Motivi importanti che hanno portato la dirigenza a investire sul trentenne romano.