Milan, i colpi in attacco dipendono da Ibra e Messias: i nomi nel mirino

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del mercato estivo, il Milan si soffermerà anche sul reparto d'attacco. Come riporta Tuttosport, molto passerà dal rinnovo o meno di Ibrahimovic e dal riscatto di Messias (servono 5.4 milioni). Belotti a parametro zero rimane un nome da monitorare, così come stuzzica l'idea Berardi per la fascia destra. Un altro attaccante che piace tantissimo ai dirigenti rossoneri è Jonathan David del Lille, ma costa molto ed è nel mirino delle big inglesi.