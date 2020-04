Milan, i rossoneri sperano di ottenere 20-25 mln dall'eventuale cessione di Paquetà

Il futuro di Lucas Paquetà al Milan è molto incerto, tanto che i rossoneri vorrebbero inserirlo in uno scambio alla pari con Luis Florentino del Benfica. Per quanto riguarda la valutazione del giocatore brasiliano, Tuttosport in edicola questa mattina riferisce che il club di via Aldo Rossi spera di ottenere 20-25 milioni di euro dalla sua eventuale cessione.