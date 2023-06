Milan, idea Gundogan? Il tedesco sul futuro: "Nulla è ancora deciso, vedremo"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ilkay Gundogan, l'eroe della finale di FA Cup vinta dal Manchester City contro il Manchester United, a fine partita ha parlato ai microfoni della BBC: "Non ho bisogno di giorni così per sentirmi speciale e apprezzato da questo club, è sempre stato così, è per questo che sono al Manchester City da sette anni, con tutti gli alti e i bassi del caso. Per il futuro nulla è ancora deciso, vedremo cosa accadrà". Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto a fine stagione, nelle ultime ore è stato accostato anche al Milan.