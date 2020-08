Rade Krunic nel mirino del Friburgo (come spiegato ieri da MilanNews.it). Anche secondo TMW ci sono contatti tra le parti. Il centrocampista è in uscita dal Milan e il club tedesco ha preso informazioni. Si lavora per trovare una soluzione ma al momento l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio. Dal Milan apertura alla cessione. E sullo sfondo c’è il Torino...