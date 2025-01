Milan, il mercato chiude tra due settimane e mancano ancora gli acquisti

vedi letture

Manca sempre meno alla chiusura del mercato invernale (3 febbraio) e per ora il Milan non ha ancora fatto nemmeno un colpo in entrata. Eppure, vista la prima parte di stagione e la posizione in classifica, è evidente che servano rinforzi in tutti i reparti, in particolare a centrocampo, dove la coperta è corta tanto che Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono costretti a giocarle praticamente tutte, e in attacco, dove manca un giocatore in grado di assicurare un numero importante di gol.

Il primo colpo, però, dovrebbe essere in difesa dove è in arrivo Kyle Walker, difensore del Manchester City che dovrebbe sbarcare a Milanello in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro. I dirigenti del Milan sono poi al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti, ma la sensazione è che aspetteranno gli ultimi giorni di mercato, nella speranza di trovare qualche importante e interessante opportunità.