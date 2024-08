Milan, il mercato è a metà: altri tre colpi dopo Emerson Royal

Emerson Royal sarà il terzo colpo dell'estate del Milan. Dopo Morata e Pavlovic, nelle ultime ore il club rossonero ha chiuso l'operazione per l'esterno brasiliano: per consegnarlo a Paulo Fonseca la società meneghina sborserà 15 milioni di euro più bonus, 10 in meno rispetto all'iniziale richiesta del Tottenham. Ora il laterale di destra arriverà in Italia per visite mediche e firma. Ma il mercato del Milan non finisce qui, anzi è arrivato più o meno al giro di boa.

In venti giorni il club dovrà fare altri tre acquisti e, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo potrebbe essere Youssouf Fofana. La distanza con il Monaco c’è ancora, ed è ampia, ma il Milan è convinto di riuscire a strappare il giocatore nella parte finale del mese di agosto. Sarà importante la volontà del francese, con cui c’è già un accordo da tempo. Il rischio è sempre l’inserimento di club inglesi, come il Manchester United, che hanno maggiore disponibilità economica.

Oltre Fofana la dirigenza rossonera tenterà l’assalto anche per Tammy Abraham e Lazar Samardzic. Per l’attaccante della Roma si stanno scegliendo le contropartite giuste per tentare l’incastro. Sul talento dell’Udinese vale lo stesso ragionamento.