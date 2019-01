Milan, il Sassuolo non vuole cedere nè Sensi nè Duncan

Oltre che un attaccante esterno, a Rino Gattuso farebbe molto comodo anche un altro centrocampista. In queste settimane, i rossoneri hanno messo nel mirino due giocatori del Sassuolo, cioè Stefano Sensi e Alfred Duncan, ma il club neroverde ha risposto picche per entrambi in quanto non ha nessuna intenzione di cederli in questa finestra di mercato. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.