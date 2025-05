Milan, importante offerta dell’Al-Hilal per Theo Hernandez

Come riporta Sky su Instagram, oggi c'è stato un incontro nella sede del Milan tra il ds rossonero Igli Tare e l'agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quillon: c’è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un’eventuale cessione e sono state definite le cifre che soddisferebbero i rossoneri. Per il francese c’è già un’offerta importante dell’Al-Hilal.

Sempre in merito al mercato in uscita del Diavolo, c'è una trattativa avanzata tra Tijjani Reijnders e il Manchester City: gli inglesi non sono arrivati a soddisfare la richiesta del Milan (70 milioni di euro), ma la sensazione è che si possa trovare presto una quadra