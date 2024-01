Milan, in estate il piano per David: la scadenza gioca a favore del Diavolo

Fino a un mese fa o poco più si riteneva che il Milan avrebbe messo mano anche all'attacco in questa sessione invernale. Il buon rendimento di Luka Jovic nel mese di dicembre, però, ha fatto cambiare un po' i piani ai rossoneri che ritengono di poter arrivare a fine stagione con questo parco attaccanti e allo stesso tempo preferiscono investire su un difensore a gennaio.

Eppure il nome per l'attacco c'è e verrà puntato in estate. Si tratta di Jonathan David del Lille che è un vecchio pallino della dirigenza rossonera e di Moncada in particolare. A giocare in favore del Diavolo è la scadenza del contratto del canadese nel 2025: il Lille quest'estate non potrà tirare troppo la corda perché ogni settimana che passerà, il valore della punta rischia di scendere. Per questo con un'offerta da 25-30 milioni si ritiene che il Milan possa strappare David ai francesi.