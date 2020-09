Milan, incontro in corso fra Maldini e l'agente di Florentino Luis

Dopo il grande colpo Tonali il Milan vuole regalare a Stefano Pioli un altro centrocampista importante. Sono diversi i nomi sul tavolo della dirigenza, tra cui Bakayoko e Florentino Luis: come riporta calciomercato.com in questo momento è in corso in un noto hotel di Milano un incontro fra Maldini e l'agente del centrocampista portoghese classe '99 di proprietà del Benfica. Sul giocatore c'è anche il Fulham.