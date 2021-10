Milan, interessa il talento Alvarez. Goal a raffica, ma non è un vero 9: il profilo

Il Milan sta seguendo con molta attenzione il profilo di Julian Alvarez, talento argentino classe 2000 in forza al River Plate, fresco vincitore della Copa Sudamericana con l'Argentina. Si tratta di un attaccante molto particolare; alto solo 1.70 metri, si sta distinguendo dalle parti del 'Monumental' per numeri da centravanti puro: 26 goal e 21 assist in 86 presenze totali con i Millonarios fino all'esplosione nell'annata in corso, in cui ha collezionato 10 reti e 4 assist in 12 gare di campionato argentino e vinto la già citata Copa in compagnia di Messi.

Più una seconda punta

Si tratta, più che altro, di una seconda punta, capace di svariare su tutto il fronte offensivo con la tecnica e la rapidità di cui dispone e di infilarsi, se ce ne fosse occasione, in area di rigore, nella quale può sfruttare l'istinto per il goal di cui è dotato e il destro preciso, ben impostato sia dalla corta che dalla lunga distanza. Nel Milan di Pioli - ragionando in caso di acquisto anche se, al momento, non c'è alcuna trattativa in corso - potrebbe agire tranquillamente nei tre dietro una punta più fisica in qualsiasi posizione della linea, ma fungere anche da finto centravanti.

Occhio al futuro, ma testa al presente

Il suo contratto con il River Plate scadrà il 31 dicembre 2022. Alvarez ha il valore di mercato più alto in Argentina: secondo Transfermarkt vale 20 milioni di euro e c'è una folta concorrenza pronto a lottare con il Milan - al momento molto interessato al calciatore - per accaparrarselo. Ora come ora, d'altronde, la squadra rossonera è tutta concentrata sul campo: domani è in programma il match contro il Bologna e la lista degli indisponibili è ancora lunga, in attesa di novità positive in giornata dal trio Rebic-Brahim Diaz-Theo Hernandez.