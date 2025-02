Milan, l'Al-Nassr piomba su Leao: offerti 100 milioni ma i rossoneri hanno detto no

L'Al-Nassr è piombato su Rafael Leao. Stefano Pioli ha messo nel mirino l'attaccante del Milan. Non è mistero come i due abbiano avuto un ottimo rapporto ai tempi del Milan con lo scudetto vinto nella stagione 2021-2022. Il fondo Pif proprietario del club, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, avrebbe messo sul piatto addirittura 100 milioni di euro per aggiudicarsi il portoghese che in Arabia avrebbe ritrovato come compagno di squadra nientemeno che Cristiano Ronaldo, suo compagno di Nazionale.

No dal Milan al fondo Pif

Dal club di via Aldo Rossi, si legge sempre sul quotidiano che riprende un'indiscrezione de L'Equipe, sarebbe arrivato un secco no. Il giocatore non si muoverà da Milan essendo un punto fermo dello spogliatoio di mister Conceiçao. Una decisione netta da parte dei rossoneri anche se a chiuderlo è Pioli che ha lasciato un grande ricordo in rossonero.

Risollevare una stagione

Nella stagione in corso Rafael Leao ha disputato 28 partite fra le varie competizioni realizzando otto reti e sette assist. Il momento è certamente delicato ma il Milan vuole fare affidamento sul proprio numero 10 per ripartire e cercare anche di ritornare a dare l'assalto alla zona Champions League. Rifiutando una lauta offerta dall'Arabia e da mister Stefano Pioli.