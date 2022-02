Milan, l'alternativa a Botman è Bremer. Ma sul brasiliano l'Inter è più avanti

Il grande obiettivo estivo del Milan per la rinforzare la difesa è sempre Sven Botman del Lille. Ma non sarà facile arrivare a lui visto che i francesi chiedono parecchi milioni di euro e inoltre la concorrenza per l'olandese è piuttosto folta. Per questo, in via Aldo Rossi stanno valutando anche delle piste alternative: la più calda è quella che porta a Gleison Bremer del Torino, su però al momento è più avanti l'Inter.