Milan, l'idea è di riscattare Walker dal City. Anche Bondo resterà in rossonero

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la rosa attuale del Milan e, in vista della prossima stagione, divide i giocatori in tre gruppi: chi verrà confermato, chi è in bilico e chi partirà al termine di questo campionato. Tra coloro che faranno parte del Diavolo 2025-2026, ci sarebbero anche due calciatori che il club di via Aldo Rossi ha preso durante l'ultimo mercato di gennaio, vale a dire Warren Bondo e Kyle Walker.

Il centrocampista è arrivato a titolo definitivo dal Monza e, anche se non sta giocando tantissimo, non sarà venduto in estate e farà parte della rosa del Milan della prossima stagione. L'idea è di tenere anche il terzino inglese che dovrà però essere riscatto dal Manchester City (è arrivato a Milanello in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro).