Milan, la difesa abbonda: adesso la società dovrà vendere

vedi letture

La difesa è il reparto dove il Milan è numericamente più a posto. Attualmente in rosa Paulo Fonseca dispone di Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, ai quali presto la dirigenza rossonera spera di aggiungere Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 del Salisburgo che sarebbe stato espressamente richiesto dall'allenatore portoghese in questo calciomercato per andare a rinforzare, più che completare, la batteria di difensori centrali in vista della stagione che sta per iniziare.

Con l'arrivo del serbo rischia di esserci sovraffolamento in quel reparto, e seguendo le indicazioni della dirigenza, che non vuole mettere a disposizione di Fonseca una squadra da più di 25 giocatori, il club rossonero potrebbe considerare eventuale offerte per uno dei giocatore in gruppo stando a La Gazzetta dello Sport.

Il più richiesto è Malick Thiaw, partito titolare nell'amichevole contro il Rapid Vienna ed accostato a diverse squadre inglesi, come il Newcastle, che più di tutte aveva compiuto un sondaggio concreto negli scorsi giorni. Poi c'è Tomori, anche lui sondato da qualche club inglese, dal West Ham nello specifico, che abbandonata la pista Todibo starebbe seriamente pensando al rossonero. Infine c'è la coppia Kalulu-Gabbia, col primo che potrebbe essere sfruttato anche terzino destro, mentre il secondo sembrerebbe essere stato confermato anche da Fonseca.

In conclusione: l'arrivo di Pavlovic potrebbe aprire alla possibilità di una cessione, che per le condizioni nelle quali si trova il MIlan non è però assolutamente necessaria.