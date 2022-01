Milan, le cessione di Kerkez all’AZ Alkmaar frutterà una buona plusvalenza

Milos Kerkez, acquistato un anno fa dall’Eto Fc Gyor per circa 200mila euro, è stato ceduto dal all’AZ Alkmaar per due milioni di euro: l'addio del giovane terzino sinistro, che ha giocato nella Primavera rossonera senza mai esordire in prima squadra, frutterà quindi una buona plusvalenza per le casse milaniste. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.