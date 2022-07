Milan, le idee sullo sfondo per la trequarti: Dybala, Asensio e Ziyech

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan punta forte su Charles De Ketelaere per il ruolo di trequartista. Nonostante questo la dirigenza rossonera si guarda intorno per cogliere eventuali opportunità. Una si chiama Hakim Ziyech, il nome più forte dopo quello del belga del Bruges, che però è al momento in stand-by, in attesa di trovare un accordo sulla formula con il Chelsea e anche sull'ingaggio elevato del marocchino. Marco Asensio può essere un'occasione: scade nel 2023 e il Real non gli proporrà il rinnovo di contratto. Infine non può non interessare Paulo Dybala che, però, se non dovesse abbassare le sue richieste sarà difficile vederlo in trattativa con i rossoneri.