Milan, mercato in uscita: via solo Halilovic, sono rimasti Montolivo, Bertolacci e José Mauri

Probabilmente in via Aldo Rossi speravano in qualche uscita in più e invece alla fine, oltre ad Higuain e Simic, l'unico che ha lasciato il Milan in questa finestra di mercato invernale è stato Alen Halilovic, che da ieri è un nuovo giocatore dello Standard Liegi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono quindi alla fine rimasti Montolivo, Bertolacci e José Mauri, tutti e tre poco impiegati da Rino Gattuso in questa prima parte di stagione.