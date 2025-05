Milan, Morata ha due offerte dalla Liga: Getafe e Siviglia sullo spagnolo

Quale destino attende Alvaro Morata? Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile ritorno dell'attaccante spagnolo al Getafe, uno dei club dove ha militato ai tempi delle giovanili e secondo quanto riportato da Sky Sports al momento sul tavolo ha sia l'offerta degli azulones che la proposta del Siviglia.

La situazione

Non è affatto semplice. Perché Morata di fatto è di proprietà del Milan, che lo ha ceduto in prestito oneroso da 6 milioni di euro fino a gennaio 2026 (con un’opzione di prolungamento gratuito fino a giugno 2026), perciò rimarrà ancora per alcuni mesi con il Galatasaray campione di Turchia, finché non potrà essere esercitata un’opzione d’acquisto (si parte da 8 milioni, salendo a 9mln se esteso il contratto).

Affare intricato per Getafe, Siviglia e qualunque altro club

Nessuna delle due squadre che hanno avanzato delle offerte può avvicinarsi all’attuale ingaggio percepito dall'ex Juventus e Real Madrid, tant'è che Morata in prestito al Cimbom guadagna 6 milioni di euro. Secondo il quotidiano Marca, lo spagnolo di 32 anni vorrebbe tornare in qualsiasi momento al Getafe, come lui stesso ha dichiarato in diverse interviste. Ma ora come ora risulta infattibile, anche solo ipotizzarlo, per il legame tra Milan e Galatasaray.