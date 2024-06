Milan, nella lista per il centrocampo ci sono sempre Fofana e Wieffer: hanno una valutazione simile

Tra le priorità del Milan in questo mercato estivo c'è anche quella di prendere un centrocampista che dia equilibrio alla squadra rossonera. I profili valutati dai dirigenti rossoneri sono diversi, tra cui anche Youssouf Fofana del Monaco e Mats Wieffer del Feyenoord. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.

I due giocatori hanno valutazioni simili: per il francese, che ha già deciso di non rinnovare il suo contratto, non si potrà andare al di sotto dei 20 milioni di euro da presentare al club monegasco, mentre la valutazione dell'olandese, per il quale il Milan ha tenuto vivi i contatti anche nelle ultime settimane, è intorno ai 25 milioni.