Milan, nessun dubbio sul riscatto di Tonali dal Brescia

Il Milan non ha mai avuto dubbi sul riscatto di Sandro Tonali e per questo, come spiega l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, entro il mese di giugno salderà i conti con il Brescia: dopo i 10 miloni di euro di prestito già versati l'estate scorsa, i rossoneri dovranno dare alle Rondinelle 15 milioni per il riscatto e altri 10 milioni di bonus vari.