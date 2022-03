Milan, Noa Lang lancia messaggi a Maldini

MilanNews.it

Noa Lang ha un debole per il Milan e, soprattutto, per Maldini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la figura dell'ex capitano - oggi responsabile dell'area tecnica milanista - affascina il talento olandese, il quale, in questi mesi, non ha perso tempo e ha disseminato indizi sui social, lanciando messaggi più o meno subliminali al Milan e al suo dirigente. Una maglia storica di Maldini stretta tra le mani, poi una story su Instagram che ritrae la copertina di un brano musicale ascoltato in auto dal titolo - guarda un po'! - "Maldini". Insomma, Noa Lang sta uscendo pian piano allo scoperto.