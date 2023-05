Milan, nonostante il calo di rendimento Tomori e Kalulu restano incedibili

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il calo delle prestazioni di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu è innegabile: l'anno scorso, anche grazie all'exploit del francese, il Diavolo era risultato il gruppo con più punti in classifica e meno gol subiti. Numeri non confermati quest'anno, tanto che lo stesso Kalulu anche perso minuti in campo e nelle ultime cinque è partito dal 1' solo in due occasioni. Più continuo nell’utilizzo Tomori, che però non ha evitato qualche errore da matita blu.

Secondo la Gazzetta dello Sport comunque il club non ha intenzione di intervenire nel reparto difensivo ed entrambi restano incedibili. A meno che dall’estero non arrivo offerte irrinunciabili: Kalulu, arrivato a zero e senza mai aver giocato in una prima squadra, garantirebbe una plusvalenza consistente.