Nuova idea per il centrocampo del Milan. Come riporta Sportmediaset, infatti, l'ultima pista porta a Leander Dendoncker, classe '95 belga di proprietà dell'Anderlecht ma in prestito al Wolverhampton. Sul giocatore, che in questa stagione ha collezionato finora solamente quattro presenze, c'è anche la Roma di Monchi.