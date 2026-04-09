Milan, nuovo nome per la difesa: piace Diogo Leite dell’Union Berlino

vedi letture

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Diogo Leite, difensore in forza all'Union Berlino, non rinnoverà il proprio contratto con il club tedesco. Il Borussia Dortmund è interessato al giocatore e anche in Italia numerosi club continuano a tenerlo d'occhio. Lazio, Fiorentina e anche Milan hanno già sondato il giocatore in passato e si rimane in attesa di un possibile ritorno.

CHI È DIOGO LEITE?

Nato il 23/01/1999, Diogo Leite è un difensore centrale portoghese, mancino, che all'occorrenza può anche giocare terzino sinistro. Alto 1,90 m, gioca all'Union Berlino dal 2023. 17 le partite giocate in stagione per un totale di 1.451 minuti. Il portoghese ha saltato diversi match per due infortuni in particolare: il primo alla testa (2 partite saltate), il secondo, più lungo, alla coscia (6 partite saltate).