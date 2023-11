Milan, occhi anche su Guirassy ma difficilmente lascerà lo Stoccarda a gennaio

Tra gli attaccanti che piacciono tanto al Milan c'è anche Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che nei piani del Diavolo è una della alternative a Jonathan David per rinforzare l'attacco rossonero a gennaio. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, difficilmente però il giocatore guineano cambierà squadra durante il prossimo mercato invernale in quanto è indiziato a lasciare lo Stoccarda a giugno.