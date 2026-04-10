Milan, occhi su Can Uzun, gioiellino che piace a mezza Europa: ecco chi è e quanto vale

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Secondo quanto riportato da BILD, tabloid tedesco, oltre ai diversi top club internazionali, anche il Milan sarebbe interessato a Can Uzun, gioiellino dell'Eintracht Francoforte che quest'estate potrebbe lasciare la squadra tedesca. In caso di partenza, i bianconeri si aspettano di ottenere almeno 40-45 milioni di euro. Ma chi è Can Uzun?

CAN UZUN, NUOVO GIOIELLO D'EUROPA

Can Uzun, classe 2005, quindi solo 21 anni, sta letteralmente stregando gli occhi di moltissimi top club europei. Trequartista naturale, ha dimostrato anche di saper giocare all'occorrenza punta centrale e ala sinistra. Piede destro, alto 1,86 m, è in rosa dal 2024 ed ha un contratto in scadenza a giugno 2029. 22 partite giocate finora, 8 gol segnati e 5 assist, per un totale di 1 gol/assist ogni 146 minuti. Il suo valore, secondo Transfermarkt, è di 40/45 milioni, ma la cifra potrebbe lievitare se dovesse scatenarsi un'asta in estate per il talento tedesco.