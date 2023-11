Milan, occhi su Kelly per la difesa: i suoi numeri con il Bournemouth

vedi letture

Il Milan dovrà intervenire senza dubbio nel mercato invernale andando a investire su un nuovo difensore centrale, con Kalulu e Pellegrino ai box per diverse settimane. Uno dei nomi più chiacchierati in queste ore è quello di Lloyd Kelly, centrale britannico classe 1998 del Bournemouth, il cui contratto scadrà a fine stagione. Kelly è alla quarta stagione con le Cherries, la seconda in Premier League. In totale ha collezionato 125 presenze nelle quali si è anche tolto lo sfizio di due gol e sette assist.