Milan, Origi utile per la plusvalenza: sul belga ci sono Aston Villa e West Ham

È destinata a durare un solo anno l'avventura di Divok Origi al Milan. L'ex Liverpool con appena 2 gol in campionato si è dimostrato inadatto al ruolo di vice-Giruod e, dunque, in estate verrà ceduto permettendo anche una plusvalenza ai rossoneri essendo approdato a Milano a parametro zero.

Su di lui, scrive Tuttosport ci sono Aston Villa e West Ham, che si sarebbero già fatte vive con il suo entourage, ma anche alcune società della SuperLig turca.