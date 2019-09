Milan, osservatori in Francia per visionare il talento Camavinga

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un osservatore del Milan assisterà questa sera alla sfida tra Brest e Rennes. Stando all’indiscrezione, il mirino sarà puntato sul baby Eduardo Camavinga, 16enne centrocampista di che si è preso la scena dall’inizio di questa stagione e non l’ha più mollata. Il ragazzo è ormai sui taccuini dei principali club europei. Del resto, un exploit del genere non poteva certo passare inosservato. Moncada, responsabile degli scout rossoneri, ne è rimasto letteralmente conquistato. Per di più, Camavinga ha il profilo ideale per le linee tracciate da Elliott in tema di mercato.