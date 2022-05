Milan, passi avanti per Renato Sanches. E su Milinkovic-Savic qualcosa c'è

MilanNews.it

Tra lotta Scudetto e cessione del Club si inserisce - anche oggi - l'immancabile calciomercato. In casa Milan c'è tantissima carne al fuoco, anche perché un po' tutto s'intreccia: con lo Scudetto si sogna, con la cessione del Club si sogna, col calciomercato si sogna.



Renato Sanches: buone nuove

Il suo nome viene accostato al Milan da ormai diversi mesi e di continuo: è, di fatto, l'obiettivo numero uno per sostituire numericamente il partente Franck Kessie e per dare a Pioli un'alternativa di altissimo livello tecnico tra centrocampo e trequarti. Con il Lille l'accordo è già improntato, mentre c'è ancora qualcosa da limare per quanto riguarda l'ingaggio: la dirigenza rossonera ne sta parlando con l'agente Jorge Mendes e flitra sempre più ottimismo.

E su Milinkovic-Savic...

Il nome del serbo della Lazio non è certo nuovo tra gli ambienti rossoneri. Già nel 2018, infatti, il Milan era stato molto vicino ad acquistarlo dalla Lazio, ma Lotito rifiutò l'offerta e si tenne stretto il calciatore. In estate, però, la musica cambierà, perché il contratto in scadenza nel 2024 e la forza del centrocampista gli impongono un salto di qualità anche a livello di club. E non è escluso che, con l'arrivo eventuale di Investcorp, il Milan possa puntare su Milinkovic-Savic per il suo centrocampo, regalando un colpo sensazionale; è anche vero, comunque, che per acquistarlo servirebbe destinare gran parte del budget a questa operazione. Valutazioni, eventualmente, saranno fatte a closing ufficiale.