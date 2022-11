Milan, passi in avanti per il rinnovo di Bennacer: possibile firma entro il 2022

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo i tanti rinnovi già conclusi, il Milan deve lavorare - duramente - per gli ultimi due prolungamenti di contratto: Ismael Bennacer e Rafael Leao, entrambi in scadenza nel 2024; della situazione Leao ne si è parlato qui ed è notoriamente complicata, data la miriade di variabili e di persone che circolano attorno a questa trattativa, mentre per l'algerino la situazione sembra essere finalmente in discesa.



C'era un accordo...

Le premesse positive della trattativa si erano già avute un anno fa, quando Maldini e Massara avevano raggiunto con Bennacer un accordo per il prolungamento intorno ai 3 milioni di euro circa più bonus; sembrava tutto fatto, ma le voci sull'arrivo di una nuova proprietà e l'avvento successivo di RedBird hanno spinto Bennacer ad attendere qualche mese per chiedere qualcosa in più d'ingaggio, magari legittimando tale nuova richiesta con le prestazioni sul campo.



Nuovo accordo

Ed effettivamente, in questa stagione, Bennacer sta risultando essere assai determinante per il Milan: Pioli, soprattutto in queste ultime partite, ha dimostrato di non poterne fare a meno, sia perché non esiste in rosa un calciatore con le sue caratteristiche, sia perché il livello di prestazioni del numero 4 è altissimo. L'accordo sulla base di 4 milioni di euro circa più bonus per il prolungamento fino al 2027, dunque, sembra probabile: non è ancora fatta, ma c'è fiducia sul fatto che la sosta mondiale - a cui l'Algeria non parteciperà - sarà buon tempo per le firme.