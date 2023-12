Milan, per la difesa spunta anche il nome di De Winter: per lui il Genoa chiede 25 milioni

Anche il Milan si è messo in fila per Koni De Winter, centrale di scuola Juve che l'anno scorso ha vissuto la prima stagione in Serie A con l'Empoli e quest'anno sta vivendo la seconda, con la maglia del Genoa. Il club rossoblù, che deve pagare alla Juventus 10 milioni di euro per il difensore belga, ha chiesto ai rossoneri 25 milioni di euro per lasciarlo partire, scrive oggi Nieuwsblad Sport.

Lo stesso De Winter, assistito dall'agenzia NGA Sport, spera di andare agli Europei con i Red Devils quest'estate e un trasferimento al Milan potrebbe metterlo in grande luce agli occhi del ct, anche se il rischio di vedere diminuire lo spazio in campo è altrettanto concreto. Fino a questo momento il belga ha collezionato 13 presenze in rossoblù, mettendo a referto anche un gol.

Dopo gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori la situazione della difesa di Pioli, che recentemente ha recuperato Kjaer, anche lui comunque fuori causa a lungo negli scorsi mesi, è quasi disperata. Oltre all'accentramento di Theo Hernandez, il tecnico è stato costretto a puntare sul 2005 Jan-Carlo Simic, ma già ad ottobre la necessità di tornare sul mercato per reperire un centrale era stata abbondantemente palesata dal tecnico rossonero Stefano Pioli.