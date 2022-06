Milan, per la trequarti riprendono quota i nomi di Traorè e Djuricic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport il Milan starebbe riconsiderando due nomi per la trequarti che già in passato aveva avvicinato. Si tratta di Junior Traorè e Filip Djuricic del Sassuolo. Il profilo più allettante sarebbe quello del giocatore ivoriano per cui però i neroverdi chiedono una cifra importante. L'occasione potrebbe essere il calciatore serbo che va in scadenza il 30 giugno e ancora non ha rinnovato il suo contratto con gli emiliani. Entrambi i giocatori, come riporta il quotidiano, sono seguiti dallo stesso agente, Gabriele Giuffrida, che sarebbe in buoni rapporti con la dirigenza rossonera.