Milan, per Lovren trattativa non ancora partita

Gianluca di Marzio, a “Calciomercato – L’originale” ha fornito ulteriori aggiornamenti sul mercato del Milan: “Suso ha una clausola, non so se qualcuno vorrà pagarla interamente o trattare. È uno dei giocatori che può avere più richieste ed essere sacrificato in un modulo meno adatto alle sue caratteristiche. Ci sarà da divertirsi per il mercato del Milan. Confermiamo la trattativa per Sensi, oggi incontro tra agente e Sassuolo per fissare le condizioni. Il Sassuolo vuole 25 milioni o 20 più bonus, non meno di 20 milioni fissi. Il Sassuolo non lo svende ma per questa cifra il Milan potrebbe sedersi per trattare”.

Su Lovren: “Il Milan è molto interessato a Lovren. La trattativa non è ancora partita ma il giocatore è in uscita dal Liverpool. Qualora il Milan decidesse di intervenire concretamente, dopo aver parlato con l’agente, potrebbe trovare terreno fertile”