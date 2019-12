Lucas Paquetà sembra destinato a restare al Milan. Il Paris Saint-Germain ha mostrato un certo interesse per il brasiliano, ma le offerte arrivate in via Aldo Rossi - come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi - sono molto inferiori ai 38 milioni spesi nel gennaio scorso per acquistare il giocatore dal Flamengo.