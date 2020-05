Milan, per Reina ogni soluzione è aperta ma non resterà a fare la riserva

Durante il mercato di gennaio, Pepe Reina si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Aston Villa, ma a fine stagione dovrebbe rientrare al Milan. In merito al suo futuro, ogni soluzione è aperta: lo spagnolo, nel caso in cui il club rossonero decidesse di puntare ad una soluzione low cost, potrebbe anche restare per fare il titolare o magari potrebbe rescindere il contratto, mentre è escluso che rimanga al Milan per fare la riserva di Gigio Donarumma o di un altro portiere.