Milan, per Repubblica può riaprirsi uno spiraglio per il rinnovo di Theo Hernandez

Tra le questioni che il Milan dovrà affrontare nelle prossime settimane c'è anche il contratto di Theo Hernndez che è in scadenza nel 2026. Le trattative per il suo rinnovo sono ferme da tempo, ma, secondo l'edizione odierna di Repubblica, potrebbe riaprirsi uno spiraglio per il prolungamento del giocatore francese.

Domenica, prima della sfida contro l'Atalanta, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha parlato così a DAZN della trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez: "A me piace tanto Theo. So che può fare partite come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte".