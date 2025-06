Milan, possibili nuovi rinforzi in difesa: piacciono Gila e Bijol

Il nuovo corso del Milan partirà da fondamenta difensive più robuste e affidabili rispetto a quelle viste nelle ultime due stagioni. Massimiliano Allegri, insieme a Igli Tare, è già al lavoro per rivoluzionare il reparto arretrato rossonero, destinato a cambiare volto, soprattutto al centro, dove potrebbero esserci addii illustri come quelli di Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe puntato gli occhi su Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, portato in Serie A proprio da Igli Tare. Strappare il giocatore a Claudio Lotito, però, non sarà semplice: la trattativa si preannuncia complessa. Per questo motivo, il Milan tiene aperta un’altra pista che porta a Jaka Bijol, centrale sloveno dell’Udinese. Il classe ’99 ha recentemente manifestato la volontà di compiere un salto di qualità nella propria carriera, aprendo così le porte a una possibile cessione in estate.