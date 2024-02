Milan, proposti altri due difensori nelle ultime ore: Cresswell e Özkacar. No dei rossoneri

Nonostante i tanti nomi che sono stati accostati al Milan negli ultimi giorni, i rossoneri chiuderanno il loro mercato di gennaio senza prendere un altro difensore centrale. Come riferisce Matteo Moretto su X, nelle ultimissime ore sono stati proposti numerosi difensori al club di via Aldo Rossi tra cui Charlie Cresswell del Leeds e Cenk Özkacar del Valencia, ma i dirigenti del Diavolo hanno deciso di non avanzare in nessuna delle due piste.