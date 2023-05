Milan, rimane viva l'idea Morata. Lo scoglio è la richiesta di ingaggio elevata

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, tra i papabili nomi per l'attacco rossonero rimane forte quello di Alvaro Morata, attaccante in forza all'Atletico Madrid. Il prezzo del cartellino, nel caso, non dovrebbe essere un problema dal momento che il contratto della punta spagnola scade nel 2024: i dubbi sorgerebbero più in merito all'ingaggio che è sicuramente elevato. Il profilo sarebbe quello giusto: attaccante di trent'anni con un'ottima esperienza europea e anche in Italia.