Milan, ritiro e mercato iniziati: telefono bollente per Maldini e Massara. Le trattative del momento

Dopo l'ufficialità dei rinnovi di Paolo Maldini e di Ricky Massara e le conferme con relativi comunicati degli arrivi di Florenzi, Mirante e Origi, il Milan ha iniziato la propria pre-stagione con il raduno del 4 luglio a Milanello; mancano ancora tantissimi titolari, impegnati lo scorso giugno con le nazionali, ma l'area è rovente... perché impazza il calciomercato.



Due nomi in entrata

Sono tanti, infatti, i nomi accostati al Milan in queste ore. Partiamo dai più noti: Ziyech e De Ketelaere, il cui arrivo in doppio binario non è assolutamente da escludere; per il marocchino si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25-27 milioni e piccola partecipazione del Chelsea nel pagamento dell'ingaggio del calciatore, mentre per il belga si vocifera di una prima offerta esplorativa di 20 milioni più 5 di bonus, non troppo lontana dai 30-35 milioni richiesti dal Bruges soprattutto se il club rossonero dovesse aggiungere un paio di contropartite. Non è ancora sfumata la pista Renato Sanches, nonostante l'inserimento del PSG. Menzione speciale per Zlatan Ibrahimovic: per lui è ad un passo il rinnovo di contratto su una base fissa da 1/1.5 milioni di euro più bonus legati ad assist e gol.



Mercato in uscita

A Milanello, in questi giorni, ci sono pochissimi calciatori potenzialmente titolari e tanti, invece, che potrebbero salutare presto la truppa di Pioli. Tra questi, Mattia Caldara e Daniel Maldini, cercato anche da Verona e Cremonese, sono finiti nel mirino dello Spezia per un doppio trasferimento in prestito. Lorenzo Colombo si è trasferito ufficialmente al Lecce, mentre è in via di definizione il passaggio di Duarte al Basaksehir.